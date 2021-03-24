Заключен контракт на строительство в Пензе здания для центра выявления одаренных детей Образование

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева заключило с ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина госконтракт на строительство дополнительного корпуса губернского лицея.

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Его цена составила более 267,8 млн. рублей.

Контракт подписан по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен выполнить весь комплекс работ по 15 декабря 2021 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 февраля 2018 года между правительством Пензенской области и образовательным фондом «Талант и успех» было заключено соглашение, предполагающее создание регионального центра выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.

В июле того же года были озвучены планы по строительству нового корпуса пензенского губернского лицея для размещения там данного центра.

В 2019 году Пензенская область прошла отбор на получение субсидии по направлению «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Регион должен продемонстрировать результаты в 2021 году.

1 сентября 2019 года центр выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей начал функционировать на базе существующего здания пензенского губернского лицея.

В тот же день Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора Пензенской области, сообщил, что на строительство и оснащение нового корпуса лицея будет направлено 650 млн. рублей.