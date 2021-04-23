EN
17:02:05 Пятница, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике»

13:19 | 23.04.2021 | Образование

Печать

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного.

Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектно-сметная документация готова, прошли согласования в Минпросвещения России», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 23 апреля.

Руководитель субъекта федерации добавил, что данный проект планируется реализовать с привлечением средств федерального бюджета.

«Сейчас решается вопрос в министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Домработницу из Пензы заподозрили в краже из квартиры денег и украшений на 1 млн. рублей Владимир Мутовкин посетил Восточное кладбище с инспекционный визитом
Пензенский депутат Владимир Вдонин получил в 2020 году доход в размере около 30 млн. рублей Суд признал законными штрафы за складирование асфальтовой крошки и щебня в лесу у дороги
Пензенский депутат Олег Кочетков получил в 2020 году доход в размере 41,5 млн. рублей По факту гибели супружеской пары при пожаре в Вадинском районе организована проверка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама