Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал планы по строительству новой школы в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного.

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«Проектно-сметная документация готова, прошли согласования в Минпросвещения России», — сказал он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 23 апреля.

Руководитель субъекта федерации добавил, что данный проект планируется реализовать с привлечением средств федерального бюджета.

«Сейчас решается вопрос в министерстве экономического развития РФ о включении строительства школы в федеральную инвестиционную программу», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.