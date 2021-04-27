Взаимодействие школы и семьи обсудят на региональном родительском собрании в Пензе Образование

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Региональное родительское собрание на тему «Школа и семья: модели эффективного сотрудничества» пройдет в классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского города Пензы в предстоящую среду, 28 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Работа родительского собрания будет организована как в очном, так и в онлайн-формате», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что модератором дискуссии будет временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков.

«В ходе мероприятия планируется обсуждение новаций и инициатив в сфере обучения и воспитания, эффективных практик сотрудничества и взаимодействия школы и семьи», — добавили в министерстве.