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Взаимодействие школы и семьи обсудят на региональном родительском собрании в Пензе

14:20 | 27.04.2021 | Образование

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Региональное родительское собрание на тему «Школа и семья: модели эффективного сотрудничества» пройдет в классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского города Пензы в предстоящую среду, 28 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Взаимодействие школы и семьи обсудят на региональном родительском собрании в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа родительского собрания будет организована как в очном, так и в онлайн-формате», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что модератором дискуссии будет временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков.

«В ходе мероприятия планируется обсуждение новаций и инициатив в сфере обучения и воспитания, эффективных практик сотрудничества и взаимодействия школы и семьи», — добавили в министерстве.

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