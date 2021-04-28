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Состоялся тренировочный экзамен по информатике и ИКТ

09:55 | 28.04.2021 | Образование

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Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. 505 одиннадцатиклассников школ Пензенской области приняли участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и ИКТ», который прошел в компьютерной форме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Состоялся тренировочный экзамен по информатике и ИКТ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут. Каждому участнику было предоставлено персональное рабочее место и бумажный черновик. Экзаменационная работа включала в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 — повышенного и четыре — высокого», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что тренировка проводилась на базе 16 пунктов проведения экзаменов, было задействовано 56 аудиторий.

«Новая модель экзамена предполагает автоматизированную проверку ответов участников на федеральном уровне без участия региональных экспертов», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется также, что по итогам апробации был заполнен журнал проведения тренировки, а все замечания направлены в федеральный центр тестирования.

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