Воронков прокомментировал попадание региона в «красную» зону по итогам мониторинга Минпросвещения Образование

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков прокомментировал попадание региона в «красную» зону по итогам проведенного министерством просвещения России мониторинга реализации национального проекта «Образование».

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«У нас есть отклонения по срокам размещения конкурсной документации. И это связано в первую очередь с тщательной подготовкой конкурсной документации. Мы ответственно подходим к разработке технического задания для школ региона и центра для одаренных детей, готовим его совместно с управлением информатизации и министерством финансов Пензенской области, вся документация рассматривается на заседании межведомственной комиссии правительства области, проходит антикоррупционную экспертизу», — говорится в комментарии Александра Воронкова, размещенном на сайте министерства образования региона в среду, 19 мая.

По его словам, «закупаемое оборудование, особенно для центра выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский», является высокотехнологичным и должно соответствовать современным требованиям, быть безопасным».

«До конца мая будет завершена работа по оформлению конкурсной документации, а в начале июня уже состоятся аукционы. Национальный проект «Образование» будет реализован в полном объеме», — подчеркнул врио министра.

Он добавил, что в 2021 году регион на конкурсной основе получил на реализацию нацпроекта 1 млрд. рублей.

«Это на 200 млн. рублей больше, чем в предыдущем году. Объем работы, безусловно, огромный. Поэтому важно, чтобы каждый бюджетный рубль был освоен по назначению», — сказал Александр Воронков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 18 мая Минпросвещения России обнародовало результаты мониторинга реализации национального проекта «Образование», согласно которым Пензенская область в числе других регионов, не достигших нужной доли закупок, попала в «красную» зону и была отмечена в числе субъектов РФ, где, по мнению главы ведомства Сергея Кравцова, требуется принять незамедлительные меры для устранения всех существующих недочетов, чтобы работы были выполнены в срок.

По информации пресс-службы Минпросвещения России, ведомство откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатуры главы Минобразования Пензенской области.

