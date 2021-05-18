Минпросвещения откажет в согласовании кандидатуры Воронкова Политика

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Кандидатура временно исполняющего обязанности министра образования Пензенской области Александра Воронкова не будет согласована министерством просвещения России при рассмотрении вопроса о его дальнейшей работе на посту руководителя ведомства. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минпросвещения.

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«По итогам мониторинга исполнения реализации национального проекта «Образование», осуществленного Минпросвещения России, с 33 до 46 увеличилось количество регионов «зеленой» зоны, где ход проведения конкурсных процедур соответствует планам на 90–100%. Остальные регионы также активно выполняют необходимые работы. При этом «красная» зона сократилась до восьми субъектов, не достигших нужной доли закупок», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наиболее остро вопрос стоит в Дагестане, Ульяновской и Пензенской областях, где, по мнению главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, требуется принять незамедлительные меры для устранения всех существующих недочетов, чтобы работы по нацпроекту были выполнены в срок.

«В данных трех субъектах министерство просвещения считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2015 году губернатор Пензенской области Василий Бочкарев назначил Александра Воронкова сначала исполняющим обязанности министра образования региона, а затем утвердил в должности министра.

Александр Воронков сохранил за собой пост руководителя Минобразования Пензенской области и после того, как в 2015 году регион возглавил Иван Белозерцев.

После назначения Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области в марте 2021 года Александр Воронков продолжил работу в качестве главы министерства образования региона. При этом Олег Мельниченко предупредил чиновника, что его дальнейшая судьба на данном посту будет зависеть от мнения педагогической общественности.

В апреле Александру Воронкову был объявлен выговор. Основанием для этого послужило отравление детей хлором в бассейне «Волна» детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, находящейся в ведении управления образования районной администрации.