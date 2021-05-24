Анонсирован новый образовательный проект «Пенза — город трудовой доблести» Образование

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Новый образовательный проект «Пенза — город трудовой доблести» стартует в Пензенской области в мае 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Цель проекта — вовлечение школьников Пензенской области в поисково-исследовательскую и проектную деятельность, способствующую воспитанию гордости за свой регион, своих предков, героев-земляков, глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на защиту Родины как на фронте, так и в тылу», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что новая инициатива будет продолжением проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей».

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«В мае–сентябре 2021 года пройдет классный этап проекта, в ноябре-декабре — школьный. Лучшие работы будут представлены на муниципальном этапе [...] с января по май 2022 года. Финал конкурса будет приурочен к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне», — уточняется в анонсе.

В сообщении добавляется, что в рамках проекта предусмотрено несколько направлений, посвященных людям, работавшим на оборонных предприятиях, в колхозах, госпиталях, на станции переливания крови и СЭС, жителям, сделавшим пожертвования в фонд обороны страны, участвовавшим в строительстве Сурского оборонительного рубежа, удостоенным медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также предприятиям, организациям и учреждениям, эвакуированным в Пензенскую область.

«По итогам исследовательских работ будет создана «Книга трудовой доблести», — подчеркивается в тексте.