Пензе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено 12 городам, в том числе Пензе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее соответствующий вопрос был рассмотрен на 43-м заседании российского организационного комитета «Победа», состоявшегося в режиме видеоконференции.

В ходе него секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение партии о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам — Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. В свою очередь глава РАН Александр Сергеев предложил рассмотреть возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» 12 городам, дополнив список Чебоксарами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» был принят 1 марта 2020 года.

В соответствии с ним, основаниями для присвоения звания являются: награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны; вручение работникам предприятий госнаград за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941–1945 годах.

Порядок предусматривает, что ходатайство о присвоении звания с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук (РАН), подтверждающим наличие соответствующих оснований, должен рассматривать оргкомитет «Победа».

Согласно закону, звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России, как правило, в канун Праздника весны и труда, который отмечается 1 мая.

В 2020 году Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым было решено присвоить звание «Город трудовой доблести».

В 2021 году был организован сбор подписей в поддержку присвоения Пензе звания «Город трудовой доблести». Он проводился с 5 по 30 апреля. В ходе него инициативу поддержали более 57 тыс. жителей.