Воронков сообщил о случаях намеренного отключения систем контроля доступа в школы Образование

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Случаи намеренного отключения систем контроля и управления доступом (СКУД) выявлены в школах Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

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«К сожалению, при контроле выявляется, что не всегда СКУДы [...] в рабочем состоянии, то есть их просто обесточивают, чтобы побыстрее была проходимость. Это недопустимо», — сказал он, выступая с докладом в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона вечером в минувший четверг, 27 мая.

В свою очередь врио губернатора Олег Мельниченко поинтересовался, как планируется организовать контроль в данной сфере.

Не услышав внятного ответа, он предложил нормативным актом министерства образования Пензенской области ввести персональную ответственность за работу СКУДов.

«Введите нормальную систему контроля и ответственности тех лиц, которые должны этот ежедневный контроль осуществлять», — потребовал Олег Мельниченко.