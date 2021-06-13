УКС Пензы выберет проектировщика для школы на 1,1 тыс. мест в Заре Образование

Пенза, 13 июня 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» выберет подрядчика для проектирования школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря по результатам открытого конкурса в электронной форме.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн. 202 тыс. 195 рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

Завершить проектные работы необходимо до 1 ноября 2021 года.

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Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, новая школа будет располагаться в районе улицы Героя России Сергеева на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1001013:3050.

В качестве планируемого срока строительства объекта указан 2022 год.

Этажность здания проектировщику предстоит определить проектом. При этом в базовой компоновке здания должны быть предусмотрены различные модули: учебные, спортивный, арт-модуль, столовая и библиотека-медиатека.

Блок начальной школы должен иметь отдельный вход и гардероб. Помимо этого, там необходимо спроектировать спортивный зал, игровую и активную рекреацию, а также спальные комнаты для продленных групп.