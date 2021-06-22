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«Евростандарт» признан уклонившимся от заключения контракта на строительство школы в Чемодановке

12:56 | 22.06.2021 | Образование

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Евростандарт», возглавляемое Дмитрием Прошкиным, признано уклонившимся от заключения муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы на 375 мест в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном портале госзакупок.

«Евростандарт» признан уклонившимся от заключения контракта на строительство школы в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, электронный аукцион по определению подрядчика был объявлен 19 мая. Заказчиком выступило управление образования Бессоновского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 346 млн. 366 тыс. 991 рубль 30 копеек.

На аукцион поступила только одна заявка — от ООО «Евростандарт».

В связи с этим закупка была признана несостоявшейся, а победителем — участник процедуры, подавший единственную заявку.

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В установленный срок общество с ограниченной ответственностью «Евростандарт» не осуществило действий по размещению на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона.

В результате 21 июня единая комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать ООО «Евростандарт» уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Соответствующая информация будет направлена в контрольный орган в сфере закупок для включения организации в реестр недобросовестных поставщиков.

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