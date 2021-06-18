Аукцион на капремонт дороги на улице Рябова в Пензе признан несостоявшимся Общество

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Электронный аукцион по определению подрядчика для проведения капитального ремонта дороги на улице Рябова в Пензе признан несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки. Об этом говорится в протоколе собрания единой комиссии по осуществлению закупок МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» от 17 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с ч. 16 ст. 66 закона о контрактной системе [федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»], признать электронный аукцион несостоявшимся», — сказано в документе.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», проектная документация на объект была разработана ООО «Проектная контора «Тракт».

Положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено 27 апреля, положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости датировано 30 апреля.

Читайте также

В Пензе до 1 июля предстоит заключить контракты по трем капиталоемким дорожным объектам

Информация о проведении электронного аукциона была размещена на официальном портале госзакупок 8 июня.

Начальная (максимальная) цена контракта — 267 млн. 150 тыс. 400 рублей.

Предполагалось, что работы по контракту будут начаты 5 июля 2021 года и завершатся к 25 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе совещания в правительстве Пензенской области врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил, что контракты по трем капиталоемким объектам в Пензе, включенным в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), необходимо заключить до 1 июля. В числе этих объектов глава ведомства назвал дорогу на улице Рябова.