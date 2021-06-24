Пензенские выпускники улучшили результаты ЕГЭ по русскому языку и математике Образование

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Выпускники школ Пензенской области показали более высокие результаты во время ЕГЭ по русскому языку и математике по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«В ЕГЭ по русскому языку в 2021 году приняли участие 4 тыс. 889 человек. Доля высокобалльных работ по русскому языку увеличилась на 3,4% по сравнению с 2020 годом и составила 25%. Средний балл по русскому языку вырос на 1,2 балла и составил 70,6. Шестеро выпускников сдали русский язык на 100 баллов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что отличные знания продемонстрировали подростки из школ №56 и №32 города Пензы, кузнецкой школы №15, каменской школы №9 и школы №1 рабочего поселка Башмаково.

«В прошлом году лишь одному выпускнику удалось набрать высший балл», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что ЕГЭ по профильной математике сдавали почти 3 тыс. 47 человек.

«Средний тестовый балл по этому предмету составил 58,7, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 3,7 балла. 246 участников сдали ЕГЭ по этому предмету на высокий балл — от 81 до 100. Максимальный результат в 100 баллов получила одна выпускница из губернского лицея. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 27 баллов, сократилось на 2,7% по сравнению с прошлым годом», — поясняется в тексте.