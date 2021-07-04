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Заключен контракт на подготовку проектной документации для строительства школы в Заре

13:17 | 04.07.2021 | Образование

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Пенза, 4 июля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с московским ООО «РодеКС» контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря.

Заключен контракт на подготовку проектной документации для строительства школы в Заре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Цена контракта составила 1,9 млн. рублей. Дата окончания работ — 1 ноября 2021 года.

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Согласно техническому заданию, этажность новой школы проектировщику предстоит определить проектом. При этом в базовой компоновке здания должны быть предусмотрены различные модули: учебные, спортивный, арт-модуль, столовая и библиотека-медиатека.

Блок начальной школы должен иметь отдельный вход и гардероб. Помимо этого, там необходимо спроектировать спортивный зал, игровую и активную рекреацию, а также спальные комнаты для продленных групп.

Предполагается, что новая школа будет располагаться в районе улицы Героя России Сергеева на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1001013:3050.

В качестве планируемого срока строительства объекта указан 2022 год.

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