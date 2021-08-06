Педклассы планируется открыть в трех городах и четырех рабочих поселках Пензенской области Образование

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Педагогические классы планируется открыть в 2021–2022 учебном году в пензенских школах №28, №60 и №63, в Городище, в школе №2 Нижнего Ломова, а также в пачелмской школе №1, в Земетчино, в колышлейской школе №1 и башмаковской школе №2.

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По словам директора проектного офиса стратегии развития профессионального образования Института регионального развития Пензенской области Валентина Землянского, представители учреждений, вошедших в пилотный проект, уже ознакомлены с разработанной дорожной картой.

«Среди организаций-партнеров по реализации этого проекта мы видим педагогический институт имени Белинского пензенского госуниверситета, пензенский социально-педагогический колледж, кузнецкий многопрофильный колледж и центр технологического обучения города Пензы. Последний будет сопровождать работу педагогических классов в городских школах областного центра», — сказал он в ходе заседания рабочей группы по созданию педагогических классов в школах Пензенской области, которое состоялось в Институте регионального развития.

Директор проектного офиса добавил, что на данный момент стоит задача по разработке программы обучения в педклассах.

«Министерством просвещения [России] предложены различные варианты учебных планов. Профили обучения сохраняются — универсальный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и естественно-научный. Участники проекта смогут выбирать профиль, но при этом наполнять его психолого-педагогическим содержанием. То есть наряду с преподаванием основных профильных предметов предполагается знакомить школьников с основами педагогики, психологии и проводить педагогическую практику. На это в учебном плане выделяется три часа в неделю за счет вариативной части образовательной программы», — цитирует Валентина Землянского пресс-служба областного правительства.