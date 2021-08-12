В ПГУ отменили требование о вакцинации при заселении в общежития Образование

Пенза, 12 августа 2021. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков подписал приказ №673/о, которым отменен приказ №662/о, содержавший требование о предъявлении при заселении в общежития вуза сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном коронавирусе либо документа о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

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В новом приказе содержится лишь рекомендация о прохождении вакцинации.

«Всем обучающимся, проживающим в общежитии, заселяющимся в общежитие в 2021–2022 учебном году, кроме иностранных граждан, рекомендовать пройти вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в УНЦ «КМЦ ПГУ» [учебно-научный центр «Клинический медицинский центр» ПГУ] либо в медицинских учреждениях и в прививочных пунктах в самостоятельном порядке», — говорится в документе.