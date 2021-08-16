Горячее питание будет организовано во всех школах Пензенской области — Воронков Образование

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Горячее питание в предстоящем учебном году будет организовано во всех школах Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

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«Во всех 307 школах горячее питание будет организовано», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 16 августа.

Александр Воронков уточнил, что в 190 учреждениях оно будет организовано своими силами, 88 планируют закупать соответствующую услугу, еще 23 будут находиться на обслуживании комбинатов школьного питания, а в шесть начальных школ, не имеющих пищеблоков, намечено осуществлять подвоз горячего питания.

«Предполагаемый охват горячим питанием составит 97%», — отметил врио министра, добавив, что в 1–4 классах он составит 100%.