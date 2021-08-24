Все образовательные организации Пензенской области готовы к учебному году — Воронков Образование

Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Все образовательные организации Пензенской области готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

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«Все 625 учреждений образования [...] готовы к началу нового учебного года, готовы принять детей, молодых людей – студентов и вести образовательный процесс», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 24 августа.

Александр Воронков добавил, что в целом на подготовку образовательных организаций, в том числе на проведение ремонтных работ, обеспечение безопасности и приобретение учебной литературы, были направлены средства в размере около 1 млрд. рублей.

По его словам, финансирование осуществлялось из бюджетов всех уровней, включая федеральный.