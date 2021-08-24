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В Пензенской области на линейки 1 сентября планируется пригласить родителей учеников 1 и 11 классов

12:41 | 24.08.2021 | Образование

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Родителей учеников 1 и 11 классов планируется пригласить на торжественные линейки, которые пройдут в школах Пензенской области в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

В Пензенской области на линейки 1 сентября планируется пригласить родителей учеников 1 и 11 классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас действуют ограничения, принятые штабом по борьбе с коронавирусом. Эти ограничения вводят те мероприятия, которые применялись и в прошлом учебном году. Эпидобстановка может меняться. Мы ждем заседания штаба и принятия уже окончательного решения. Между тем руководитель области [Олег Мельниченко] уже объявил о том, что у 1 и 11 классов линейки пройдут в традиционном формате с приглашением родителей, так как для детей это очень значимое мероприятие, запоминающееся на всю жизнь», — сказал Александр Воронков в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве образования Пензенской области во вторник, 24 августа.

По его словам, «если будут какие-либо другие установки, это будет озвучено после заседания штаба по борьбе с коронавирусом».

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