В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено до конца августа Общество

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, продлено по 31 августа. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и регионального управления Роспотребнадзора.

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«В пункте 3 в абзаце первом слова «по 31 июля 2021 [года] включительно» заменить словами «по 31 августа 2021 [года] включительно», — сказано в документе.

В нем добавляется, что признан утратившим силу подпункт 3.5, в котором говорилось о приостановке деятельности фуд-кортов и прочих точек общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

«Подпункт 5.1 пункта 5 дополнить подпунктом 5.1.3 следующего содержания: [министерству образования Пензенской области] организовать работу подведомственных образовательных учреждений в новом учебном 2021–2022 году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 года №02/14750-2021-24», — говорится в постановлении.

Из него следует, что аналогичная рекомендация дана органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области — в документ добавлен соответствующий подпункт 7.6.

«Пункт 14 [о переходе Пензенской области с 21 июля 2020 года на третий этап снятия ограничений] дополнить подпунктом 14.12 следующего содержания: организация деятельности фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), с соблюдением следующих условий: обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50% начиная с четырехместного стола, но более 50% от общей вместимости объекта; запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке; запрет на организацию и проведение личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий; организация входного фильтра с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела», — сказано в постановлении.