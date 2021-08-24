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Разработан стандарт организации питания в учреждениях образования Пензенской области

18:05 | 24.08.2021 | Образование

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Стандарт организации питания в учреждениях образования Пензенской области разработан и будет утвержден на текущей неделе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

Разработан стандарт организации питания в учреждениях образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом стандарте питания конкретизировано то, как данный процесс должен быть организован и реализован», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 24 августа.

Александр Воронков добавил, что к стандарту прилагается двухнедельное меню как для детей, у которых нет особых потребностей, так и для тех школьников, которым предписана диета.

«Это меню унифицировано. Оно будет отработано первоначально на школах в каждом районе, чтобы и поставщики, и организаторы питания увидели, насколько четко, грамотно можно осуществить все процессы не просто поставки продуктов питания, но и приготовления, использования технологического оборудования и контроля блюд на выходе», — пояснил врио министра.

По его словам, после апробации стандарта питания и меню в пилотных школах будет решен вопрос об их использовании на территории всей Пензенской области.

«Рубить с плеча шашкой нельзя», — отметил Александр Воронков, подчеркнув, что перед принятием окончательного решения необходимо провести тщательный анализ с целью устранения выявленных недочетов.

«Но уже сейчас мы однозначно понимаем, что мясо-молочные продукты должны соответствовать только ГОСТу, никакое ТУ не должно подходить», — заявил глава Минобразования Пензенской области.

Он выразил мнение, что школьное питание должно быть полезным, здоровым и вкусным.

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