Более 200 молодых специалистов устроились на работу в пензенские учреждения образования Образование

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. 214 молодых специалистов устроились на работу в образовательные организации Пензенской области в новом учебном году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«До конца года ожидается увеличение числа молодых педагогов», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в регионе действует ряд мер поддержки для педагогов, в том числе начинающих.

«Молодые специалисты в течение первых 3 лет работы получают ежегодную денежную выплату: учителя, воспитатели, преподаватели — 35 тыс. рублей; педагогические работники, занимающие иные должности, — 24 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что молодым педагогам полагается ежемесячная денежная выплата в размере 35% от должностного оклада до достижения ими возраста 30 лет.

«В качестве дополнительных выплат к заработной плате педагогическим работникам предусмотрены доплаты в размере 50% от должностного оклада за установление высшей квалификационной категории, 25% — за первую квалификационную категорию», — сказано в тексте.

В сообщении указано, что педагогам, работающим в сельской местности, установлена ежемесячная доплата в размере 25% от должностного оклада.

«Педагогам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) предусмотрена 100-процентная компенсация фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления, электроэнергии», — говорится в нем.

В числе других мер поддержки в нем перечисляются такие, как обеспечение жильем — молодых семей, работников бюджетной сферы, участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», а также граждан, имеющих право на губернаторский жилищный сертификат.

«10 января 2020 года на территории Пензенской области стартовала программа «Земский учитель». [...] Сумма единовременной компенсационной выплаты по программе составляет 1 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что с 2017 года в Пензенской области к работе приступили 944 молодых педагога.