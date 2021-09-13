Столярова указала на необходимость уточнения числа школьников с пищевыми особенностями Образование

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова указала на необходимость уточнения числа школьников с пищевыми особенностями, поскольку в настоящее время данные региональных министерств здравоохранения и образования отличаются.

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«У кого-то больше одних, у кого-то больше других. Речь идет о диабете; о детях, которые больны целиакией, это безглютеновая диета; и аллергии», — отметила она при обсуждении темы организации горячего питания в школах в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

По словам Елены Столяровой, попытки получить единую статистику предпринимались, но пока не увенчались успехом.

При этом детский омбудсмен особо обратила внимание на то, что Минздрав и Минобразования Пензенской области должны сверить данные по всем муниципальным образованиям.