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Столярова указала на необходимость уточнения числа школьников с пищевыми особенностями

12:48 | 13.09.2021 | Образование

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова указала на необходимость уточнения числа школьников с пищевыми особенностями, поскольку в настоящее время данные региональных министерств здравоохранения и образования отличаются.

Столярова указала на необходимость уточнения числа школьников с пищевыми особенностями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У кого-то больше одних, у кого-то больше других. Речь идет о диабете; о детях, которые больны целиакией, это безглютеновая диета; и аллергии», — отметила она при обсуждении темы организации горячего питания в школах в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

По словам Елены Столяровой, попытки получить единую статистику предпринимались, но пока не увенчались успехом.

При этом детский омбудсмен особо обратила внимание на то, что Минздрав и Минобразования Пензенской области должны сверить данные по всем муниципальным образованиям.

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