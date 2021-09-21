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Культурные дневники поступили в школы Пензенской области

09:48 | 21.09.2021 | Образование

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Новые экземпляры культурного дневника школьника для учеников третьих классов поступили в школы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Культурные дневники поступили в школы Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Культурный дневник предназначен для того, чтобы помочь школьникам и их родителям сохранить в памяти увлекательные путешествия, выставки, представления и другие культурные события», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что дневник состоит из множества разделов: «Кругом родные все места», «В культурную субботу – по музеям и выставочным залам», «В культурную субботу – в мир искусства и народного творчества», «Книг заветные страницы», «Никто не забыт», «По святым местам», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины вместе с региональными проектами», «Сохраним для себя и потомков», а также «Галерея историко-культурных объектов городов и районов Пензенской области».

«В конце каждого блока есть информация о культурных мероприятиях, которые школьник и его семья смогут посетить», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что также дневник знакомит учащихся с крупными проектами, среди которых «Культура для школьников», «Всероссийская школьная летопись» и «Вагон знаний».

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