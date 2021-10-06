Галерея педагогической славы обновлена в Пензе Образование

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в сквере неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

На нее занесены 14 человек. В их числе — победители конкурсов: на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности, «Сердце отдаю детям», «Учитель года Пензенской области», «Лучший воспитатель образовательной организации», а также народные учителя и победитель регионального этапа всероссийского этапа конкурса «Мастер года».

Это учитель математики губернского лицея Михаил Говоруха, учитель истории и обществознания гимназии №44 Юлия Гусева, учитель истории и обществознания гимназии №6 Алла Деревянко, учитель русского языка и литературы гимназии №1 Ирина Полякова, педагог дома детского творчества №1 Рипсимэ Русина, воспитатель филиала №1 детсада №7 Анастасия Солдаткина и преподаватель спецдисциплин колледжа архитектуры и строительства Александра Шмакова из Пензы; учитель географии школы №9 Каменки Елена Борисова; учитель физкультуры лицея №230 Заречного Ирина Елизарова; учитель биологии школы Чемодановки Светлана Еремина; учитель русского языка и литературы школы села Рамзай Любовь Мясникова; учитель информатики школы №4 Нижнего Ломова Наталья Саблина; учитель истории и обществознания школы №9 Елена Мичкасова и педагог центра детского творчества Илья Мордовин из Сердобска.