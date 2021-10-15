Прокуратура признала фейком информацию о принуждении студентов пензенского колледжа к вакцинации Образование

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Распространяемая в интернете информация о том, что якобы студентов пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса принуждают к вакцинации от коронавируса, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«С 14 октября 2021 года в пензенских чатах и мессенджерах получила широкое распространение информация об отчислении студентов из ГАУ «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» в случае отказа их от прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении приводились данные о намерениях образовательной организации не допускать не имеющих прививки учащихся к занятиям с 18 октября 2021 года. Проведенная прокуратурой Октябрьского района Пензы по поручению прокуратуры области проверка показала, что указанная информация является недостоверной», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что «в силу требований действующего законодательства студенты образовательных организаций не отнесены к перечню групп населения, в отношении которых установлена обязательность вакцинации от новой коронавирусной инфекции».

«В связи с этим материал проверки направлен прокурором района в территориальный орган полиции для установления лица, инициирующего распространение фейковой информации, дестабилизирующей обстановку в области, для решения вопроса о привлечении его к установленной законом ответственности», — добавляется в сообщении.