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Прокуратура признала фейком информацию о принуждении студентов пензенского колледжа к вакцинации

13:41 | 15.10.2021 | Образование

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Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Распространяемая в интернете информация о том, что якобы студентов пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса принуждают к вакцинации от коронавируса, является недостоверной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура признала фейком информацию о принуждении студентов пензенского колледжа к вакцинации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 14 октября 2021 года в пензенских чатах и мессенджерах получила широкое распространение информация об отчислении студентов из ГАУ «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» в случае отказа их от прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении приводились данные о намерениях образовательной организации не допускать не имеющих прививки учащихся к занятиям с 18 октября 2021 года. Проведенная прокуратурой Октябрьского района Пензы по поручению прокуратуры области проверка показала, что указанная информация является недостоверной», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что «в силу требований действующего законодательства студенты образовательных организаций не отнесены к перечню групп населения, в отношении которых установлена обязательность вакцинации от новой коронавирусной инфекции».

«В связи с этим материал проверки направлен прокурором района в территориальный орган полиции для установления лица, инициирующего распространение фейковой информации, дестабилизирующей обстановку в области, для решения вопроса о привлечении его к установленной законом ответственности», — добавляется в сообщении.

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