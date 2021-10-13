В Пензенской области расширен перечень категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 Медицина

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции при отсутствии противопоказаний, расширен в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по региону «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям» в среду, 13 октября.

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Из документа следует, что теперь обязательной вакцинации подлежат работники промышленных предприятий, сотовой связи, сотрудники организаций и ИП, осуществляющих деятельность в сфере проведения культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных и спортивных мероприятий, работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания и иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, лица, задействованные при оказании различных услуг — юридических, типографских, гостиничных, туристических, услуг аптек и веторганизаций, услуг клининговых компаний, услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, ритуальных, по техобслуживанию и ремонту автомобилей, услуг охранных предприятий, услуг доставки и курьерских, а также представители СМИ и волонтеры.

Кроме того, скорректирован подпункт, касающийся вакцинации представителей власти.

«[Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):] государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Российской Федерации, Пензенской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Пензенской области, работникам органов власти Пензенской области и подведомственных им организаций, депутатам областного и муниципального уровня», — сказано в постановлении.

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В нем указано, что сроки, в которые работодателям надлежит предпринять определенные шаги, сокращены.

«В срок до 1 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 1 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что рекомендовано отстранять от работы или переводить на дистанционный режим с 1 ноября лиц, не имеющих ни одной прививки против COVID-19, с 1 декабря — сотрудников, не имеющих законченного курса вакцинации, кроме тех, у кого имеются противопоказания.