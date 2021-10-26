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Наталья Ягодина вошла в число победителей конкурса краеведов, работающих с молодежью

10:10 | 26.10.2021 | Образование

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Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Учитель истории и обществознания школы №58 города Пензы Наталья Ягодина вошла в число победителей всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Наталья Ягодина вошла в число победителей конкурса краеведов, работающих с молодежью

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Организатором конкурса, который проводится третий год подряд, выступили Российское историческое общество и фонд «История Отечества».

Предметом оценки являлись достижения участников в области патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. Тематика конкурса в 2021 году — «Культура и история малой родины».

По результатам отбора от каждого федерального округа были определены финалисты, между которыми распределен призовой фонд. За первое место будет выплачено 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.

Грамоты победителям вручил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе церемонии, состоявшейся в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Московской области.

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