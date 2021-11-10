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В Пензе 11 ноября стартует научно-практическая конференция учащихся «Земля родная»

10:54 | 10.11.2021 | Образование

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Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Областная научно-практическая конференция учащихся «Земля родная» пройдет в Пензе с 11 по 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе 11 ноября стартует научно-практическая конференция учащихся «Земля родная». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По результатам муниципального этапа конкурса, участниками которого стали около 1 тыс. 500 учащихся, на областной конкурс было представлено более 200 исследовательских работ школьников по следующим направлениям: «Великая Отечественная война», «Военная история», «Культурное наследие», «Литературное краеведение», «Летопись родного края», «Земляки», «Родословие», «Экология», «Природное наследие», «Этнография». Для участия в конференции приглашены финалисты заочного этапа областного конкурса», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в рамках предстоящей конференции также будут организованы конкурсы экскурсоводов школьных музеев, видеофильмов, художественной фотографии и конкурс «Домашний краеведческий музей».

«Организатор мероприятия — многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко», — отмечается в тексте.

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