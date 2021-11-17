Власти Пензы отчитались о создании в школах и детсадах буферных зон, куда допускаются родители Образование

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Буферные зоны в детских садах и школах, на территорию которых допускаются родители, желающие проводить или встретить своего ребенка, созданы во всех образовательных организациях Пензы в условиях действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В соответствии с поручением губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в каждой образовательной организации города Пензы созданы буферные зоны, где родители учащихся могут проводить ребенка или встретить его после занятий. Особенно это касается воспитанников детских садов и школьников младших классов, которые не всегда способны самостоятельно одеться», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в детсадах это раздевалки, в школах — холлы или специально оборудованные помещения.

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«По-прежнему пропускной режим в работает с учетом требований Роспотребнадзора. Это масочный режим, термометрия и социальная дистанция», — подчеркивается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что сотрудники управления образования Пензы с 16 ноября проводят выездной мониторинг, в ходе которого дают рекомендации, касающиеся комфортной организации процесса с учетом мнения родителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко высказался на тему доступа взрослых без QR-кодов в детсады и школы.

Он потребовал создать условия для того, чтобы родители могли проводить своего ребенка в детсад или школу и помочь ему раздеться либо одеться, если он в силу возраста пока не может справиться с этой задачей самостоятельно. По мнению главы региона, для этого необходимо создать некие буферные зоны.