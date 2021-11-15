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Пензенский губернатор высказался на тему доступа взрослых без QR-кодов в детсады и школы

17:18 | 15.11.2021 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона поднял проблему доступа родителей детей без QR-кодов в детсады, школы, ДЮСШ и бассейны в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Пензенский губернатор высказался на тему доступа взрослых без QR-кодов в детсады и школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что такое закрыть родителям вход в школу или [сделать] вход по QR-коду? Это значит, что родители не должны бесконтрольно находиться в зданиях. Но условия для того, чтобы они отвели детей, сдали их, раздели, переодели, создать необходимо», — подчеркнул он.

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По словам главы региона, для этого в местах, которые посещают дети, в первую очередь младшего возраста, необходимо предусмотреть некие теплые буферные территории, попасть на которые можно без QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что у родителей, а также бабушек и дедушек должна быть возможность помочь одеться ребенку, который пока в силу возраста не способен справиться с этой задачей самостоятельно.

«К выполнению любых задач надо подходить творчески, а не по-солдафонски. Я на это обращаю внимание», — сказал губернатор.

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