EN
16:39:29 Четверг, 25 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область подала заявку на софинансирование расходов на капремонт школ

14:43 | 25.11.2021 | Образование

Печать

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Пензенская область подала заявку на получение из федерального бюджета субсидий с целью софинансирования расходов на капитальный ремонт школ в 2022 и 2023 годах в рамках отбора, проводимого Минспросвещения России. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область подала заявку на софинансирование расходов на капремонт школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в течение ближайших двух лет с привлечением федеральных средств планируем отремонтировать более 23 пензенских школ, из них как минимум 11 объектов — в следующем году. За два года на эти цели должно быть направлено порядка 1 млрд. рублей», — уточнил он.

По словам главы региона, речь идет об образовательных организациях, расположенных как в Пензе, так и в районах области.

«Особое внимание будем уделять модернизации школ сельских поселений. Эти объекты остро нуждаются в капитальном обновлении, поэтому составили большинство в нашей заявке на получение федеральных средств», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В частном хосписе, который переведен из санатория в Ахунах в «Ласточку», вновь выявлены нарушения В Пензенской области за сутки подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» начала работу горячая линия По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка
В 25 субъектах РФ не осталось ни одного регионального банка — Неумывакин За 10 лет количество кредитных организаций в России сократилось почти в 3 раза — Неумывакин
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама