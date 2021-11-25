Пензенская область подала заявку на софинансирование расходов на капремонт школ Образование

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Пензенская область подала заявку на получение из федерального бюджета субсидий с целью софинансирования расходов на капитальный ремонт школ в 2022 и 2023 годах в рамках отбора, проводимого Минспросвещения России. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Всего в течение ближайших двух лет с привлечением федеральных средств планируем отремонтировать более 23 пензенских школ, из них как минимум 11 объектов — в следующем году. За два года на эти цели должно быть направлено порядка 1 млрд. рублей», — уточнил он.

По словам главы региона, речь идет об образовательных организациях, расположенных как в Пензе, так и в районах области.

«Особое внимание будем уделять модернизации школ сельских поселений. Эти объекты остро нуждаются в капитальном обновлении, поэтому составили большинство в нашей заявке на получение федеральных средств», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.