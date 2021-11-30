EN
21:43:53 Вторник, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год

12:53 | 30.11.2021 | Образование

Печать

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области утвердило перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2022 год.

В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно приказу №557/01-07, в него включено три вакансии: учителя математики в школе №3 рабочего поселка Земетчино, учителя физики в школе №1 города Сердобска и учителя русского языка в школе села Вазерки Бессоновского района.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, прием документов от педагогов будет осуществляться с 10 января до 15 апреля 2022 года.

Участникам программы, успешно прошедшим конкурсный отбор, будет предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей, которую учителя смогут потратить по своему усмотрению.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей Пострадавший в ДТП на улице Аустрина в Пензе пешеход скончался в больнице
В Пензенской области за сутки подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона
Рабочая группа рассмотрела проект внесения изменений в генплан Пензы Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама