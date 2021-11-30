В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2022 год Образование

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области утвердило перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2022 год.

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Согласно приказу №557/01-07, в него включено три вакансии: учителя математики в школе №3 рабочего поселка Земетчино, учителя физики в школе №1 города Сердобска и учителя русского языка в школе села Вазерки Бессоновского района.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, прием документов от педагогов будет осуществляться с 10 января до 15 апреля 2022 года.

Участникам программы, успешно прошедшим конкурсный отбор, будет предоставлена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей, которую учителя смогут потратить по своему усмотрению.