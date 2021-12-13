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В Пензенской области планируется выделять учителям гранты на образовательные проекты

13:06 | 13.12.2021 | Образование

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Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Предоставление учителям, преподающим математику и информационные технологии, грантов в размере 100 тыс. рублей на реализацию образовательных проектов необходимо предусмотреть в Пензенской области с 2022 года. Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко во время рабочей встречи с первым заместителем председателя регионального правительства Олегом Яговым, на которой обсуждалось участие субъекта РФ в федеральном пилотном проекте обучения школьников языкам программирования.

В Пензенской области планируется выделять учителям гранты на образовательные проекты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее глава региона отметил важность углубленного изучения алгебры, геометрии, физики, химии и других предметов, связанных со сферой IT и биотехнологиями.

По словам Олега Мельниченко, «данные компоненты должны развиваться в приоритетном режиме».

Губернатор поручил продолжить участие в подобных федеральных инициативах и выразил готовность региона к софинансированию проектов, направленных на углубленное обучение школьников, сообщает пресс-служба облправительства.

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