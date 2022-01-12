«Термодом» построил в «Спутнике» очередной детский сад Образование

Пенза, 12 января 2022. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» сдал очередной социально значимый объект, расположенный в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, — новый детский сад, который стал уже восьмым по счету.

Фото: Termodom-pnz.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте застройщика, учреждение дошкольного образования было построено в течение одного календарного года; оно находится в 11-й очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой и еще одним детским садом.

В тексте также указано, что новый детсад рассчитан на 120 мест, в том числе для детей ясельного возраста.

«Строительство социальных объектов в «Городе Спутнике» на этом не останавливается. В связи с постоянным ростом численности детского населения микрорайона рассматриваются вопросы о возведении новых детсадов. Кроме того, в этом году начинается бюджетное финансирование строительства в «Спутнике» новой школы на 2 тыс. 425 мест», — отмечается в сообщении.