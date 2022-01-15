В пензенской областной больнице установлено новое оборудование для лапароскопических операций Образование

Пенза, 15 января 2022. PenzaNews. Новое современное оборудование для проведения лапароскопических и гистероскопических операций установлено в хирургическом стационаре пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«Запущенная в работу эндоскопическая стойка включает в себя весь спектр оборудования и инструментов, необходимых для проведения лапароскопических и гистероскопических операций, спасающих жизнь и возвращающих здоровье пациентам», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что новое оборудование — российского производства, оно приобретено за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, его стоимость составляет 6 млн. рублей.