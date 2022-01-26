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О полном переходе на дистанционный формат учебного процесса в ПГУ речи не идет — проректор

13:40 | 26.01.2022 | Образование

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Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. Проректор по учебной работе Пензенского государственного университета Виктор Механов заявил, что речи о полном переходе на дистанционный формат учебного процесса в вузе не идет.

О полном переходе на дистанционный формат учебного процесса в ПГУ речи не идет — проректор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приказ ректора ПГУ от 24 января регулирует работу административно-управленческих подразделений вуза. В связи с ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией было решено уменьшить очное присутствие сотрудников на рабочих местах на территории университета до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки», — прокомментировал проректор.

Он добавил, что студенты в подавляющем большинстве завершают экзаменационную сессию и уходят на зимние каникулы, экзамены проводятся в плановом режиме.

«Новый семестр для обучающихся начнется в смешанном формате, как и предыдущий. У небольшой части студентов он уже начался. Лекционные занятия с участием большого количества учащихся проводятся дистанционно. Практические и лабораторные занятия в отдельных группах могут проходить в очном формате. Доля часов контактной работы в очном формате составляет 50% в общем объеме учебного времени», — цитирует Виктора Механова пресс-служба вуза.

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