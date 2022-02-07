В Пензенской области за два года намечено капитально отремонтировать 23 школы Образование

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. 23 школы намечено капитально отремонтировать в Пензенской области в 2022-2023 годах в рамках госпрограммы «Развитие образования». Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

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«В приоритете по капитальному ремонту — сельские учебные заведения. Так, из 23 школ, заявленных в программе, 14 расположены в районах области. В 2022 году будут отремонтированы 11 школ, в 2023 году — также 11. А ремонт в школе №2 рабочего поселка Башмаково продлится в течение двух лет», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что общий объем финансирования программы в регионе за два года составит более 1 млрд. рублей из всех источников — федерального, областного и муниципальных бюджетов.

«В рамках модернизации в учебных заведениях будут реализованы мероприятия антитеррористической направленности, произойдет обновление оборудования», — добавляется в сообщении.