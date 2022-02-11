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Неэффективные расходы на сумму более 200 млн. рублей выявлены в Минобразования региона

16:26 | 11.02.2022 | Образование

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Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Неэффективные расходы на сумму более 200 млн. рублей выявлены в министерстве образования Пензенской области. Об этом сообщил председатель Счетной палаты региона Михаил Макаров.

Неэффективные расходы на сумму более 200 млн. рублей выявлены в Минобразования региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постоянное внимание мы уделяем сфере образования, потому что на нее приходится практически четверть бюджетных расходов. В министерстве образования [Пензенской области] установлены неэффективные расходы в более чем 200 млн. рублей вследствие длительного срока неиспользования закупленного компьютерного оборудования», — сказал он, выступая с отчетом о работе Счетной палаты в 2021 году на 48-й сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

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«Выявлены нарушения при осуществлении госзакупки ноутбуков с отличными от заказанных техническими характеристиками», — добавил Михаил Макаров.

Как следует из отчета о работе Счетной палаты Пензенской области в 2021 году (копия есть в распоряжении ИА «PenzaNews»), неэффективные расходы «вследствие длительного срока неиспользования закупленного компьютерного оборудования для автономных и бюджетных образовательных учреждений» составили 227 млн. рублей.

«Кроме того, установлены нарушения при осуществлении государственной закупки при приемке и оплате 606 ноутбуков с техническими характеристиками, несоответствующими условиям контракта, на сумму 34 млн. рублей», — говорится в тексте.

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