Мельниченко поручил в кратчайшие сроки отремонтировать обрушившуюся крышу школы в Новом Демкино
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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачу в кратчайшие сроки отремонтировать крышу школы в селе Новое Демкино Малосердобинского района, которая накануне обрушилась под тяжестью снега. Соответствующее поручение глава региона дал в ходе посещения учреждения образования в понедельник, 21 февраля.
Фото: Pnzreg.ru
Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев проинформировал губернатора о том, что на объекте уже начаты восстановительные работы; по предварительным подсчетам подрядной организации, требуется около 2,5–3 млн. рублей.
«Даю вам максимум 15 дней на восстановление кровли», — сказал Олег Мельниченко.
«Необходимо максимально быстро закончить, чтобы дети вернулись к занятиям. Пусть подрядчики работают в две смены», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
Кроме того, Олег Мельниченко поручил главе администрации Малосердобинского района Ивану Кирюхину подготовить проектно-сметную документацию с целью включения школы в региональную программу для проведения капитального ремонта.