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Мельниченко поручил в кратчайшие сроки отремонтировать обрушившуюся крышу школы в Новом Демкино

15:14 | 21.02.2022 | Образование

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поставил задачу в кратчайшие сроки отремонтировать крышу школы в селе Новое Демкино Малосердобинского района, которая накануне обрушилась под тяжестью снега. Соответствующее поручение глава региона дал в ходе посещения учреждения образования в понедельник, 21 февраля.

Мельниченко поручил в кратчайшие сроки отремонтировать обрушившуюся крышу школы в Новом Демкино

Фото: Pnzreg.ru

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев проинформировал губернатора о том, что на объекте уже начаты восстановительные работы; по предварительным подсчетам подрядной организации, требуется около 2,5–3 млн. рублей.

«Даю вам максимум 15 дней на восстановление кровли», — сказал Олег Мельниченко.

«Необходимо максимально быстро закончить, чтобы дети вернулись к занятиям. Пусть подрядчики работают в две смены», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Кроме того, Олег Мельниченко поручил главе администрации Малосердобинского района Ивану Кирюхину подготовить проектно-сметную документацию с целью включения школы в региональную программу для проведения капитального ремонта.

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