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Мельниченко поручил решить вопросы с устройством в учреждения образования детей, прибывших из Донбасса

10:39 | 24.02.2022 | Образование

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Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил в кратчайшие сроки решить вопросы с устройством в учреждения образования детей, прибывших в Пензу из Донбасса.

Мельниченко поручил решить вопросы с устройством в учреждения образования детей, прибывших из Донбасса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил в ходе совещания в облправительстве министр образования региона Алексей Комаров, основное количество детей размещено в пунктах временного пребывания в санатории имени В.В. Володарского и в «Березовой роще».

Он добавил, что учиться ребята смогут в школах, расположенных вблизи их места проживания; сейчас осуществляется прием заявлений от родителей на включение в списки школьников.

«Свободные места и педагогический состав есть», — отметил Алексей Комаров.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «с понедельника дети должны начать учиться, полностью включиться в образовательный процесс».

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что прибывшим детям необходимо оказать психологическую поддержку.

«Дети пережили сложную ситуацию, поэтому к ним нужно отнестись с особой заботой и вниманием, обеспечить психологическое и педагогическое сопровождение, создать соответствующую атмосферу в школах», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

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