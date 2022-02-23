EN
18:49:14 Среда, 23 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, 380 из них — дети

11:41 | 23.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. 737 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Пензу накануне вечером, 380 из них — дети. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который вместе с медиками, волонтерами, сотрудниками правоохранительных органов и журналистами встречал их на перроне станции Пенза-I.

В Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, 380 из них — дети

Фото: Pnzreg.ru

«Область к принятию эвакуированных готовилась планово. У нас есть опыт 2014 года, когда наш регион принимал жителей с территории Донецка и Луганска», — напомнил он.

«На сегодняшний день мы понимаем, что реально сможем принять 2,1 тыс. человек. Пока к нам поступили 737, из них 380 — дети», — сказал глава региона.

Он добавил, что семьи с детьми будут размещены в санаториях и гостиницах таким образом, чтобы максимально учесть возможность обучения в школах, устройства малышей, если потребуется, в детсады.

Читайте также

В Пензе организовано три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Олег Мельниченко отметил также, что эвакуированные жители будут обеспечены трехразовым питанием; для детей, которые станут посещать школу, предусмотрено бесплатное двухразовое питание.

Кроме того, по словам губернатора, в местах временного проживания будет организована культурная программа, для детей — занятия спортом и творчеством.

«Мы понимаем, что людей надо отвлечь, они пережили психологическую травму. И лучший способ эмоциональной компенсации — это переключить их на интересную культурную программу. Мы постараемся максимально сделать удобным посещение концертных мероприятий. Запланируем для детей экскурсии по пензенскому краю, чтобы они увидели наши достопримечательности, в числе которых знаменитые «Тарханы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский центр общественного здоровья сообщил о возобновлении профилактических проектов В Пензе открыта горячая линия по вопросам оказания помощи беженцам из Донбасса
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 763 случая заражения коронавирусом Олег Мельниченко провел встречу с президентом Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари
Специалисты «ЕЭС-Гарант» установят 580 новых светильников в Наровчатском районе В «Пензаэнерго» напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях паводка
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама