В Пензу прибыли 737 жителей Донбасса, 380 из них — дети Общество

Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. 737 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, прибыли в Пензу накануне вечером, 380 из них — дети. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который вместе с медиками, волонтерами, сотрудниками правоохранительных органов и журналистами встречал их на перроне станции Пенза-I.

Фото: Pnzreg.ru

«Область к принятию эвакуированных готовилась планово. У нас есть опыт 2014 года, когда наш регион принимал жителей с территории Донецка и Луганска», — напомнил он.

«На сегодняшний день мы понимаем, что реально сможем принять 2,1 тыс. человек. Пока к нам поступили 737, из них 380 — дети», — сказал глава региона.

Он добавил, что семьи с детьми будут размещены в санаториях и гостиницах таким образом, чтобы максимально учесть возможность обучения в школах, устройства малышей, если потребуется, в детсады.

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Олег Мельниченко отметил также, что эвакуированные жители будут обеспечены трехразовым питанием; для детей, которые станут посещать школу, предусмотрено бесплатное двухразовое питание.

Кроме того, по словам губернатора, в местах временного проживания будет организована культурная программа, для детей — занятия спортом и творчеством.

«Мы понимаем, что людей надо отвлечь, они пережили психологическую травму. И лучший способ эмоциональной компенсации — это переключить их на интересную культурную программу. Мы постараемся максимально сделать удобным посещение концертных мероприятий. Запланируем для детей экскурсии по пензенскому краю, чтобы они увидели наши достопримечательности, в числе которых знаменитые «Тарханы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.