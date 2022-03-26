В Пензе победителем городского конкурса «Учитель года» стала Светлана Буянова Образование

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. Учитель информатики школы №78 Светлана Буянова одержала победу в городском конкурсе «Учитель года» в Пензе.

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В качестве вознаграждения она получила 100 тыс. рублей.

Второе место занял учитель информатики лицея №2 Сергей Адамский, третье — учитель английского языка школы №19 Александра Изакова. Они получили по 50 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.

По итогам конкурса отмечены еще шестеро педагогов.

Учитель русского языка и литературы лицея №29 Анастасия Сафрыгина стала лауреатом в номинации «Учитель-мастер», учитель физкультуры школы №35 Дмитрий Карманов — «Педагог, которого ждут», учитель начальных классов школы №71 Ксения Кугушева — «Педагогическая надежда», учитель начальных классов лицея №14 Анастасия Севостьянова — «Лучший старт», учитель начальных классов лицея №3 Ирина Осипова — «Верность профессии», учитель иностранного языка школы №77 Мария Савенкова — «Творческий педагог», сообщает пресс-служба администрации Пензы.