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Новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области

15:18 | 15.04.2022 | Образование

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Пенза, 15 апреля 2022. PenzaNews. Новая школа, которую планируется построить в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного, будет самой большой в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это школа, напомню, на 2 тыс. 425 мест. Это будет самая большая школа в Пензенской области», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год в ходе 50-й очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 15 апреля.

Глава региона напомнил, что при поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в федеральном бюджете были заложены денежные средства на возведение объекта.

Олег Мельниченко выразил надежду на то, что открытие данной школы позволит решить вопрос с местами в образовательных организациях.

Он подчеркнул, что строительство новой школы в «Спутнике» является одним из самых масштабных проектов в сфере регионального образования.

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