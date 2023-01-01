Школа в «Спутнике» является ключевым объектом для Пензенской области — Ягов Образование

Пенза, 19 апреля 2022. PenzaNews. Новая школа, которую планируется построить в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного, является ключевым объектом для Пензенской области. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов в ходе рабочего совещания, которое состоялось на стройплощадке в минувший понедельник, 18 апреля.

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Он напомнил, что область взяла на себя обязательство ввести школу в июле 2023 года.

«Эта школа на сегодня является ключевым объектом для Пензенской области. Причина простая: население «Города Спутника» стремительно растет, в основном здесь проживают молодые семьи. И, конечно, мы должны создавать максимальные условия, чтобы дети учились рядом с домом в комфортной и доступной школе с замечательным оборудованием. Если мы эту задачу выполним, жители будут нам благодарны», — цитирует Олега Ягова пресс-служба строительного холдинга «Термодом».

Первый зампред облправительства отметил также, что все, кто задействован в реализации проекта, должны максимально ответственно относиться к своей работе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 апреля губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2021 год, подчеркнул, что новая школа в «Спутнике» будет самой большой в Пензенской области; она рассчитана на 2 тыс. 425 мест.

По словам руководителя субъекта федерации, строительство школы в «Спутнике» является одним из самых масштабных проектов в сфере регионального образования.