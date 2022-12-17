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В Заре начали готовить площадку для строительства школы на 1,1 тыс. мест

11:21 | 17.12.2022 | Образование

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Пенза, 17 декабря 2022. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко сообщил, что подрядная организация начала готовить в микрорайоне Заря площадку для строительства школы на 1,1 тыс. мест.

В Заре начали готовить площадку для строительства школы на 1,1 тыс. мест

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Микрорайон активно застраивается, и вопрос развития социальной инфраструктуры актуален. В Заре предусмотрено возведение восьми домов для расселения жителей аварийного фонда и детей-сирот. Первый дом уже введен в эксплуатацию. Еще семь планируем построить за ближайшие два года. В сентябре 2024-го рассчитываем открыть и новую школу. [...] На сегодняшний день идет расчистка территории. В ближайшее время начинается разбивка котлована», — написал мэр в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 16 декабря.

По его словам, здание с замкнутым двориком для проведения школьных линеек и различных мероприятий расположится на территории в 3,3 га.

«Предусмотрено все необходимое для развития физической подготовки учащихся — стадион, футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки», — добавил Александр Басенко.

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