14:23:29 Понедельник, 9 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенским школьникам разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов

09:09 | 09.01.2023 | Образование

Печать

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области в связи с сильными морозами в регионе разработало рекомендации, в которых указано, при какой температуре школьники могут не посещать занятия.

Пензенским школьникам разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, рекомендовано не посещать образовательные организации учащимся начальной школы, если температура воздуха ниже -25°C. Для обучающихся 5-9 классов этот порог составляет -28°C. Учащиеся 10-11 классов могут не ходить в учебные заведение при температуре ниже -30°C», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в минувшее воскресенье, 8 января.

В нем отмечается, что муниципальные органы управления образованием и образовательные организации самостоятельно принимают решение об отмене занятий в зависимости от погодных условий.

«С теми учениками, которые, несмотря на низкие температурные условия, придут в школу, занятия должны проводиться по расписанию», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера Пензячка лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области в 2022 году создано 11 сельскохозяйственных потребкооперативов
В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама