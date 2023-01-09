Пензенским школьникам разрешили не посещать занятия из-за сильных морозов Образование

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области в связи с сильными морозами в регионе разработало рекомендации, в которых указано, при какой температуре школьники могут не посещать занятия.

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«В частности, рекомендовано не посещать образовательные организации учащимся начальной школы, если температура воздуха ниже -25°C. Для обучающихся 5-9 классов этот порог составляет -28°C. Учащиеся 10-11 классов могут не ходить в учебные заведение при температуре ниже -30°C», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в минувшее воскресенье, 8 января.

В нем отмечается, что муниципальные органы управления образованием и образовательные организации самостоятельно принимают решение об отмене занятий в зависимости от погодных условий.

«С теми учениками, которые, несмотря на низкие температурные условия, придут в школу, занятия должны проводиться по расписанию», — сказано в тексте.