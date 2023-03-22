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В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ

13:53 | 22.03.2023 | Образование

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Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Родители учащихся школ Пензенской области получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ от регистрации до объявления результатов в предстоящий понедельник, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, взрослым будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Желающим принять участие в мероприятии необходимо подать заявку в муниципальный орган управления образованием по месту жительства.

В день «экзамена» родители школьников должны будут иметь при себе паспорт и ручку, которая пишет черными чернилами.

По завершении мероприятия состоится круглый стол «Особенности организации ЕГЭ в 2023 году».

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