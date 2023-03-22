В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ Образование

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Родители учащихся школ Пензенской области получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ от регистрации до объявления результатов в предстоящий понедельник, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, взрослым будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Желающим принять участие в мероприятии необходимо подать заявку в муниципальный орган управления образованием по месту жительства.

В день «экзамена» родители школьников должны будут иметь при себе паспорт и ручку, которая пишет черными чернилами.

По завершении мероприятия состоится круглый стол «Особенности организации ЕГЭ в 2023 году».