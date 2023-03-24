В месте строительства школы в Заре близко расположены грунтовые воды Образование

Пенза, 24 марта 2023. PenzaNews. Грунтовые воды близко расположены на участке в микрорайоне Заря города Пензы, где начаты работы по строительству школы на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области со ссылкой на заместителя руководителя компании-застройщика Сергея Минкина.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«На данный момент сделано ограждение территории строительной площадки. Выполнена расчистка строительной площадки от деревьев, поросли. Проведена выкорчевка пней. Ведется устройство дренажной системы. Осуществляется забивка бетонных свай: из 130 на данный момент забито 80. Работы ведутся полным ходом. Также на данный момент выполнено устройство кольцевого водопровода. В ближайшее время начнем откопку котлована», — прокомментировал ход работ Сергей Минкин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По его словам, сложность объекта в том, что близко расположены грунтовые воды, поэтому сначала проводится устройство дренажа, чтобы осушить территорию.

Как отмечается в сообщении на сайте Минобразования региона, «опасений никаких нет, как и особых трудностей», «все идет в рабочем режиме».