Олег Мельниченко уверен, что дети будут в восторге от новой школы в Заре Образование

Пенза, 4 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уверен, что дети будут в восторге от новой школы в микрорайоне Заря.

Фото: T.me/omelnichenko

«Строительства школы в микрорайоне Заря ждут многие. Мы это знаем и приступили к работам еще в конце прошлого года. Она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. Предполагаем, что этого хватит для всех детей, проживающих в Заре. Планируем построить трехэтажное здание, которое будет разделено на блоки. Один предназначен для начальных классов с отдельным входом, два других — для средних и старших. Помещения для отдыха и досуга будут просторными, светлыми, сделаем больше открытых пространств. Кроме того, предусмотрели специальные лифты и пандусы для ребят с ОВЗ. Современных школьников невозможно представить и без гаджетов, поэтому во всех помещениях разместим дополнительные розетки для зарядки, подключим беспроводной интернет», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 3 января.

Он подчеркнул, что «это будет школа нового поколения».

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«Планируем сделать в ней все для умственного, физического и творческого развития ребят. Библиотеку-медиатеку со студией дизайна и издательским центром, актовый и музыкальные залы, кабинеты досуга, тренажерный и хореографический залы оборудуем по всем современным стандартам, в классах установим мультимедийные проекторы. Предусмотрены и специальные помещения для группы продленного дня — спальные и игровые комнаты. Конечно же, в школе будет столовая с двумя обеденными залами, пищеблок полного цикла, лечебные кабинеты, спортзал с душевой. Планируем даже сделать школьную телестудию», — отметил губернатор.

«Уверен, что ребята будут в восторге от новой школы, к тому же, им больше не придется ходить на уроки в другие районы города, все будет доступно рядом с домом», — добавил Олег Мельниченко.